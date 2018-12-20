Учёные изобрели аппарат для чтения мыслей

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Технология помогает тяжелобольным общаться с близкими

«НейроЧат» — это коммуникационная система, созданная в России. Аппарат состоит из нейрогарнитуры и специального интерфейса, который устанавливается на компьютере пользователя. «НейроЧат» нужен людям с тяжёлыми нарушениями речи и движения. Ещё он поможет детям, страдающим синдромом дефицита внимания. Он повышает концентрацию ума и заставляет мозг работать лучше.

Гарнитура производит измерение активности головного мозга и передаёт эти данные по беспроводному каналу. Мысленные усилия человека переводятся в определённые команды для клавиатуры. Человек может набрать текст без помощи голоса и движений, просто силой мысли.

Подробнее о работе технологии — в сюжете News.ru.