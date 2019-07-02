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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила о запуске нового интернет-портала с «дружественным интерфейсом». Теперь искать необходимую информацию будет намного проще, пообещал глава ведомства Павел Малков.

Обновление сайта произошло впервые за всю историю его существования.

Портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году. Можно сказать, на заре, когда только создавались Google и «Яндекс», но Google и «Яндекс» с тех пор прошли большую эволюцию, а мы, к сожалению, работаем все на той же самой платформе, — цитирует Малкова РБК .

На обновлённом ресурсе будет проще и выкладывать данные. В последнее превратилось для сотрудников ведомства это превратилось в «настоящее мучение», признал руководитель Росстата. Однако прежний сайт продолжит работать, так как полной гарантии безошибочности переноса огромного объёма информации на новую платформу нет, заявил Павел Малков.

Ранее, как писал News.ru, стало известно, что ведомство объявило аукцион на проведение информационной кампании о Всероссийской переписи населения в 2020 году. Служба Госстатистики планирует, что сценаристы КВН или Comedy Club должны будут придумать опровержение основных фобий россиян «в лёгкой и органичной форме». Начальная стоимость контракта — 948,8 млн рублей.