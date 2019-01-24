Что нужно знать о ремейке Resident Evil 2

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Культовый ужастик в новой обёртке готовится к выходу на PC и современных консолях

Год только начался, а владельцы PC и современных консолей уже находятся в предвкушении первого крупного игрового релиза — ремейка Resident Evil 2. Немалая часть поклонников серии считают оригинальный сиквел ужастика, который на днях отметил 21-летие, лучшей олдскульной частью культовой франшизы. Ремейк RE 2 анонсировали в 2015 году, и почти три года игроки томились в ожидании и собирали крупицы информации о проекте. Игру полноценно представили на E3 2018 в рамках пресс-конференции PlayStation, и совсем скоро она появится на прилавках магазинов и в игровых сервисах.

Рецензия на survival horror появится на сайте в ближайшее время, а до этого момента News.ru решил собрать все самые интересные и важные факты о Resident Evil 2 в одной инфографике.