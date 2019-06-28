https://static.news.ru/photo/7d3b3f7e-9982-11e9-98a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/Global Look Press

Старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению рассказал, что количество подписчиков Apple Music преодолело отметку в 60 млн.

Последние 10 млн пользователей присоединились к «яблочному» стриминговому сервису всего за два месяца — в апреле общее число составляло 50 млн.

Хотя у Apple Music в США больше слушателей, чем у Spotify, его главный конкурент может похвастаться 100 млн пользователей по всему миру.

В конце мая News.ru рассказал, что компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music.

Авторы планируют представить новое приложение осенью 2019 года в основном в более бедных регионах, где платные музыкальные сервисы ещё не собирают большую аудиторию. ByteDance уже получила права на два крупнейших индийских лейбла — T-Series и Times Music.

