https://static.news.ru/photo/b8c4dc92-b77f-11e9-86c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nir Alon

Общее число DDoS-атак во втором квартале 2019 года выросло на 18% и 25% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2017 гг.

Значительный рост показали технически сложные атаки — их доля выросла почти на треть (32%) по cравнению с прошлым годом и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз. Второй квартал также отметился своеобразным рекордом: эксперты зафиксировали атаку длительностью 509 часов (21 день). При этом в целом доля продолжительных DDoD стала меньше, чем в начале года.

В России ситуация с атаками, направленными на ресурсы, осталась практически на том же уровне по сравнению со вторым кварталом 2018 года — их доля снизилась на 9%.

По словам менеджера по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселёва, многие организации хорошо защищены от больших объёмов нежелательного трафика, но этого недостаточно в случае «умных» атак, которые требуют распознавания нелегитимной активности, даже если её не очень много.

Ранее News.ru сообщил, что данные 70 тысяч клиентов Бинбанка, присоединённого в рамках санации к «Открытию», продаются в Интернете по цене пять рублей за строчку.