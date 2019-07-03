https://static.news.ru/photo/c3ce4932-9d96-11e9-bb7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gao Lei/Global Look Press

Финансовый директор Xiaomi Чжоу Гуанпин (Zhou Guangping) объявил, что в I квартале 2019 года доходы от интернет-услуг компании увеличились на 31,8% в годовом исчислении. Вместе с этим число активных пользователей преодолело отметку в 500 млн человек.

По словам Гуанпина, для оценки Xiaomi следует учитывать несколько факторов: выдержала ли она устойчивый рост, стабильность её роста и рыночное пространство. Из-за вовлечённости компании сразу в несколько областей (смартфоны, Интернет вещей, интернет-услуги) перед ней открыты широкие перспективы.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi представила два новых смартфона из недавно анонсированной линейки CC — Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e. Устройства получили каплевидные вырезы и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.