Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году

https://news.ru/storage/news/90e0162e784d4b4407fccf6b23f91ecc/51bc750d-e299-42bc-97e6-a769abbd1c1e_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в течение 2019 года в столице планируют открыть 14 станций на разных линиях метро. Созданием подземки занимаются около 50 тыс. рабочих, инженеров, проектировщиков и 30 тоннелепроходческих машин.

Чиновник отметил, что речь идёт об объектах на Некрасовской линии, участке Сокольнической ветки от «Саларьево» до «Столбово» и двух станциях Большого кольца — «Лефортово» и «Авиамоторная».

Чиновник подчеркнул, что в 2018 году был поставлен рекорд по вводу в эксплуатацию метро. За год было запущено 33 км новых линий и 17 станций, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров московского метрополитена в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь Революции».