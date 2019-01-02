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Четырнадцать станций метро откроют в Москве в 2019 году

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

технологии [ версия для печати ]

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в течение 2019 года в столице планируют открыть 14 станций на разных линиях метро. Созданием подземки занимаются около 50 тыс. рабочих, инженеров, проектировщиков и 30 тоннелепроходческих машин.

Чиновник отметил, что речь идёт об объектах на Некрасовской линии, участке Сокольнической ветки от «Саларьево» до «Столбово» и двух станциях Большого кольца — «Лефортово» и «Авиамоторная».

Чиновник подчеркнул, что в 2018 году был поставлен рекорд по вводу в эксплуатацию метро. За год было запущено 33 км новых линий и 17 станций, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что станция «Охотный ряд» стала самой популярной у пассажиров московского метрополитена в новогоднюю ночь. Второе место завоевала «Пушкинская», третье — «Площадь Революции».


#москва #метро #строительство
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