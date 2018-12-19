USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года

Скриншот Игромания/youtube.com

технологии [ версия для печати ]

«ВКонтакте» представила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года среди пользователей и сообществ соцсети. В первый список вошли проекты, вышедшие или анонсированные за последние 12 месяцев — его возглавил PS4-эксклюзив «Человек-паук».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Человек-паук.
  2. Far Cry 5.
  3. Fallout 76.
  4. FIFA 19.
  5. God of War.
  6. Red Dead Redemption 2.
  7. Call of Duty: Black Ops 4.
  8. «Detroit: Стать человеком».
  9. S.T.A.L.K.E.R. 2.
  10. «Assassin's Creed: Одиссея».

Второй рейтинг посвящён играм минувших лет. Лидером списка стала Counter-Strike: Global Offensive. На втором месте расположилась Dota 2, а замыкает тройку лидеров Warface.

  1. CS:GO.
  2. Dota 2.
  3. Warface.
  4. PUBG.
  5. Fortnite.
  6. Overwatch.
  7. World of Tanks.
  8. Destiny 2.
  9. League of Legends.
  10. World of Warcraft.

Ранее News.ru рассказал, что PS4-эксклюзив «Человек-паук» разошёлся тиражом в 3,3 млн копий за первые три дня с начала продаж. Тем самым проект от Insomniac Games обошёл ролевой экшен God of War и завоевал титул самой быстропродаваемой игры в истории Sony. 


#игры #Человек-паук #ВКонтакте
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

Лента новостей
экономика 12:33
Президент считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
экономика 12:14
Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года
спорт 12:11
Россиянка вернула серебряную медаль ОИ
общество 12:09
Ольгу Глацких отлучили от заседаний облправительства
общество 12:05
В РФ появится сеть кинотеатров виртуальной реальности
Другие новости
технологии 09:46
Маколей Калкин снова остался «один дома»
технологии 08:15
Что изобретали россияне в 2018 году
У отечественных Кулибиных ядерный реактор выходит лучше, чем компьютер
технологии 01:45
NASA поможет бизнесмену из РФ изучить спутник Сатурна
технологии 21:22
«Союз СТ-А» вывел на орбиту французский спутник CSO-1
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top