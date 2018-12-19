VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года

«ВКонтакте» представила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года среди пользователей и сообществ соцсети. В первый список вошли проекты, вышедшие или анонсированные за последние 12 месяцев — его возглавил PS4-эксклюзив «Человек-паук».
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Человек-паук.
- Far Cry 5.
- Fallout 76.
- FIFA 19.
- God of War.
- Red Dead Redemption 2.
- Call of Duty: Black Ops 4.
- «Detroit: Стать человеком».
- S.T.A.L.K.E.R. 2.
- «Assassin's Creed: Одиссея».
Второй рейтинг посвящён играм минувших лет. Лидером списка стала Counter-Strike: Global Offensive. На втором месте расположилась Dota 2, а замыкает тройку лидеров Warface.
- CS:GO.
- Dota 2.
- Warface.
- PUBG.
- Fortnite.
- Overwatch.
- World of Tanks.
- Destiny 2.
- League of Legends.
- World of Warcraft.
Ранее News.ru рассказал, что PS4-эксклюзив «Человек-паук» разошёлся тиражом в 3,3 млн копий за первые три дня с начала продаж. Тем самым проект от Insomniac Games обошёл ролевой экшен God of War и завоевал титул самой быстропродаваемой игры в истории Sony.