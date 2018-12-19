VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года

https://news.ru/storage/news/b1706ee3123a9ece456760880a3516ad/7e2e6d27-5c5e-49c5-a107-1f68eaa60a8d_850.jpg Скриншот Игромания/youtube.com

«ВКонтакте» представила два рейтинга самых обсуждаемых игр 2018 года среди пользователей и сообществ соцсети. В первый список вошли проекты, вышедшие или анонсированные за последние 12 месяцев — его возглавил PS4-эксклюзив «Человек-паук».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Человек-паук. Far Cry 5. Fallout 76. FIFA 19. God of War. Red Dead Redemption 2. Call of Duty: Black Ops 4. «Detroit: Стать человеком». S.T.A.L.K.E.R. 2. «Assassin's Creed: Одиссея».

Второй рейтинг посвящён играм минувших лет. Лидером списка стала Counter-Strike: Global Offensive. На втором месте расположилась Dota 2, а замыкает тройку лидеров Warface.

CS:GO. Dota 2. Warface. PUBG. Fortnite. Overwatch. World of Tanks. Destiny 2. League of Legends. World of Warcraft.

Ранее News.ru рассказал, что PS4-эксклюзив «Человек-паук» разошёлся тиражом в 3,3 млн копий за первые три дня с начала продаж. Тем самым проект от Insomniac Games обошёл ролевой экшен God of War и завоевал титул самой быстропродаваемой игры в истории Sony.