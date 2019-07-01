https://static.news.ru/photo/a67f6dd6-9bff-11e9-bc59-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection. В «Лаборатории Касперского» отметили, что их продукт создан для защиты соединений пользователя.

При попытке зайти на запрещённый сайт VPN-сервис показывает заглушку: «данная страница недоступна на территории РФ» по закону «Об информации», пишет « Роскомсвобода ».

Мобильное их приложение такую красивую запретную страницу не показывает, а коннектиться просто не даёт, браузер пишет ERR CONNECTION RESET, — заявил источник проекта.

Как заявили в службе поддержки лаборатории, Kaspersky Secure Connection «предназначен для защиты соединений пользователя и не предназначен для обхода запрета доступа к заблокированным ресурсам».

Как писал News.ru, в июне Android-пользователи приложений «Яндекс» и Kaspersky Internet Security сообщали в Google Play об исчезновении части функций. В первом стал недоступен «Автоматический определитель номера» (АОН), а во втором — блокировка звонков с определённых телефонов.