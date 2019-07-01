Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection. В «Лаборатории Касперского» отметили, что их продукт создан для защиты соединений пользователя.
При попытке зайти на запрещённый сайт VPN-сервис показывает заглушку: «данная страница недоступна на территории РФ» по закону «Об информации», пишет «
Мобильное их приложение такую красивую запретную страницу не показывает, а коннектиться просто не даёт, браузер пишет ERR CONNECTION RESET, — заявил источник проекта.
Как заявили в службе поддержки лаборатории, Kaspersky Secure Connection «предназначен для защиты соединений пользователя и не предназначен для обхода запрета доступа к заблокированным ресурсам».
Как писал News.ru, в июне Android-пользователи приложений «Яндекс» и Kaspersky Internet Security сообщали в Google Play об исчезновении части функций. В первом стал недоступен «Автоматический определитель номера» (АОН), а во втором — блокировка звонков с определённых телефонов.