Цены линейки Samsung Galaxy S10 появились в Сети

https://news.ru/storage/news/9e300523c0302b208412f7ad177032ed/558a3a6a-6912-4553-997c-081a99bce23a_850.jpg скриншот youtube.com

Компания Samsung представит линейку Galaxy S10, но уже сейчас в Сети появилась информация о ценах будущих устройств. Итальянский источник подтвердил, что на полках магазинов появится три модели, а их стоимость будет следующей:

Galaxy S10 Lite от 6/128 Гб — €779;

Galaxy S10 6/128 Гб — €929;

Galaxy S10 8/512 Гб — €1179;

Galaxy S10+ 6/128 Гб — €1049;

Galaxy S10+ 8/512 Гб — €1299;

Galaxy S10+ 12/1 Тб — €1599.

Кроме того, TuttoAndroid рассказал, что все смартфоны выйдут в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном. При этом «младшая» модель вдобавок получит жёлтую вариацию, а «старшая» — две специальные версии, но без керамического покрытия. Продажи Galaxy S10 должны стартовать в Италии 8 марта.

Ранее News.ru рассказал, что S10 Lite может получить 5,75-дюймовый экран, S10 — 6,11-дюймовый, а S10+ — 6,44-дюймовый. Все смартфоны получат дырявые Super AMOLED-экраны, но из-за двойной фронтальной камеры отверстие «плюса» сделают другим. «Старшие» модели также оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев, а вот «младшая» останется с классическим дактилоскопическим сканером.

Вместе с линейкой Galaxy S10 производитель анонсирует 5G-версию флагмана. Смартфон должен получить название Galaxy S10 X. Устройство поступит в продажу в марте, но сначала только в Корее. Международной запуск Galaxy S10 X состоится позднее. Как сообщает источник, цена первого 5G-смартфона компании будет в два раза выше, чем стоимость «младшей» модели Galaxy S10 E: от 1,6 млн вон ($1424) до 1,8 млн вон ($1602).Также, по слухам, аппарат получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, шесть камер (четыре задние и две фронтальные), батарею ёмкостью 5000 мАч, 10 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флеш-памяти.