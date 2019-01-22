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Цены линейки Samsung Galaxy S10 появились в Сети

скриншот youtube.com

технологии [ версия для печати ]

Компания Samsung представит линейку Galaxy S10, но уже сейчас в Сети появилась информация о ценах будущих устройств. Итальянский источник подтвердил, что на полках магазинов появится три модели, а их стоимость будет следующей:

  • Galaxy S10 Lite от 6/128 Гб — €779;
  • Galaxy S10 6/128 Гб — €929;
  • Galaxy S10 8/512 Гб — €1179;
  • Galaxy S10+ 6/128 Гб — €1049;
  • Galaxy S10+ 8/512 Гб — €1299;
  • Galaxy S10+ 12/1 Тб — €1599.

Кроме того, TuttoAndroid рассказал, что все смартфоны выйдут в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном. При этом «младшая» модель вдобавок получит жёлтую вариацию, а «старшая» — две специальные версии, но без керамического покрытия. Продажи Galaxy S10 должны стартовать в Италии 8 марта.

Ранее News.ru рассказал, что S10 Lite может получить 5,75-дюймовый экран, S10 — 6,11-дюймовый, а S10+ — 6,44-дюймовый. Все смартфоны получат дырявые Super AMOLED-экраны, но из-за двойной фронтальной камеры отверстие «плюса» сделают другим. «Старшие» модели также оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев, а вот «младшая» останется с классическим дактилоскопическим сканером. 

Вместе с линейкой Galaxy S10 производитель анонсирует 5G-версию флагмана. Смартфон должен получить название Galaxy S10 X. Устройство поступит в продажу в марте, но сначала только в Корее. Международной запуск Galaxy S10 X состоится позднее. Как сообщает источник, цена первого 5G-смартфона компании будет в два раза выше, чем стоимость «младшей» модели Galaxy S10 E: от 1,6 млн вон ($1424) до 1,8 млн вон ($1602).Также, по слухам, аппарат получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, шесть камер (четыре задние и две фронтальные), батарею ёмкостью 5000 мАч, 10 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флеш-памяти.


#смартфоны #Samsung #galaxys10
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