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ЦБ проведёт стресс-тестирование ипотечных рынков

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Банк России намерен провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Целью обследования является количественная оценка рисков по состоянию на начало 2019 года.

Участниками обследования станут Сбербанк, Альфа-Банк, ХКФ банк, ВТБ, Совкомбанк, банк «Восточный», Тинькофф банк, Газпромбанк, «ДельтаКредит», Россельхозбанк и Почта банк. Тестирование будет проводить департамент финансовой стабильности Банка России в январе-марте, говорится в заявлении регулятора.

Ранее News.ru писал, что ипотека становится всё более дорогим удовольствием для россиян. Для расплаты по кредиту на покупку жилья гражданам приходится отдавать ежемесячно в среднем уже свыше 72% дохода. Это усиливает долговое давление на население, но чрезмерной нагрузки на среднего заёмщика пока нет.


#ЦБ #кредиты #ипотека
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