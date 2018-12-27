ЦБ проведёт стресс-тестирование ипотечных рынков

https://news.ru/storage/news/05923cdfb731a55ce1689178ebdadd6e/e34d5008-b6f0-4c01-aa40-66349afde0ba_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России намерен провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования. Целью обследования является количественная оценка рисков по состоянию на начало 2019 года.

Участниками обследования станут Сбербанк, Альфа-Банк, ХКФ банк, ВТБ, Совкомбанк, банк «Восточный», Тинькофф банк, Газпромбанк, «ДельтаКредит», Россельхозбанк и Почта банк. Тестирование будет проводить департамент финансовой стабильности Банка России в январе-марте, говорится в заявлении регулятора.

Ранее News.ru писал, что ипотека становится всё более дорогим удовольствием для россиян. Для расплаты по кредиту на покупку жилья гражданам приходится отдавать ежемесячно в среднем уже свыше 72% дохода. Это усиливает долговое давление на население, но чрезмерной нагрузки на среднего заёмщика пока нет.