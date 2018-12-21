ЦАГИ: Россия создаст сверхзвуковой авиалайнер

https://news.ru/storage/news/68aba494c807f22c80bae0f93c4b2796/14bc4776-ceac-476b-9f64-a7e1b003688b_850.jpg Denis Fedorko/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Россия разработает свой сверхзвуковой пассажирский самолёт, сообщил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало.

Ориентировочная дата создания — между 2025 и 2030 годами. Демонстрационные модели появятся раньше — в 2021-м, а в 2023-м конструкторы подготовят проект прототипа, пишет РИА Новости.

По словам Сыпало, новые разработки отличаются подходом к их проектированию — в основе лежит продуманная системность, отмечает «Царьград».

В 2018-м Росавиация выдала сертификат на турбореактивный двигатель ПД-14, которым будут оснащаться пассажирские самолёты МС-21. Документ подтверждает соответствие авиатехники нормам лётной годности.

Техническое перевооружение предприятий по программе производства среднемагистральных воздушных судов, по предварительным подсчётам, обойдётся в 100 млрд рублей. В программу, в частности, вошли Иркутский авиационный завод, Ульяновский авиазавод (здесь для МС-21 производят панели, люки и двери) и Воронежский авиазавод (собирают мотогондолы для двигателей).

Ранее News.ru сообщал о разработке ПАО «Туполев» нового лайнера. В перспективном самолёте будет около 30 мест, взлётная масса составит 70 тонн, а скорость будет находиться в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха (от 1670 км/ч до 2147 км/ч).