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Бывший сотрудник Samsung поможет Apple с батареями

Rodrigo Reyes Marin/Aflo/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Apple наняла бывшего руководителя Samsung SDI Co., филиала Samsung Electronics, занимающегося производством аккумуляторов. Сунхо Ан (Soonho Ahn) получил должность руководителя разработки батарей в декабре 2018 года.

В Samsung SDI он занимался литиевыми батареями и работал над технологией аккумуляторов следующего поколения. Обе компании пока не прокомментировали информацию, сообщает издание Bloomberg.

Apple в прошлом использовала батареи от Samsung SDI для собственных продуктов. Вероятно, что в Купертино пытаются уменьшить зависимость от компонентов сторонних компаний. Например, «яблочная» корпорация работает над технологией MicroLED-дисплеев для будущих устройств, а также исследует разработку собственных сотовых модемов.

Ранее News.ru сообщил, что Apple уволила чуть более 200 сотрудников из группы Project Titan, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей. При этом, по словам представителя компании, они всё ещё верят в огромный потенциал автономных систем. 


#apple #Samsung #батареи
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