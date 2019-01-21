Бургер или зарядка: угадай гаджет по необычному дизайну

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News.ru предлагает проверить интуицию

Дизайн называют визитной карточкой любого устройства, потому что первое на что обращает внимание покупатель — внешний вид девайсов. Если производитель подойдёт к этому вопросу со всей ответственностью, то можно считать, что половина дела уже сделана. Любопытство берёт над пользователем верх, и вот он уже вертит в руках и изучает необычный гаджет. Однако, что если иногда первое впечатление оказывается обманчивым, и футуристический шлем, которые вы приняли за продвинутую гарнитуру виртуальной реальности, оказывается, например, обычным массажёром для головы?

News.ru нашёл шесть устройств с необычным дизайном, функционал которых не так-то просто отгадать.