Boeing испытал автономное пассажирское воздушное судно

Корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV). Оно предназначено для передвижения в городских условиях.
«Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного движения в условиях городской экосистемы», — сообщила компания.
Во время испытаний тестировались вертикальный взлет и посадка, а также промежуточное парение. Предполагается, что на последующих испытаниях будет опробован полет с использованием подъемной силы крыла и переходная фаза между вертикальным и горизонтальным полетом.
Прототип PAV оснащен электродвигателем и рассчитан на 80 километров полностью автономного полёта.
Ранее News.ru писал о том, что европейский авиастроительный концерн Airbus и его американский конкурент Boeing в 2018 году не смогли поставить запланированное количество самолётов. При этом каждое предприятие достигло исторического максимума по числу собранных лайнеров.