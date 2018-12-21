USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Bloomberg: Facebook работает над криптовалютой для WhatsApp

Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить средства в мессенджере WhatsApp. В первую очередь она будет ориентирована на рынок денежных переводов в Индии.

Компания разрабатывает стейблкоин (тип цифровой валюты, привязанной к доллару США), чтобы минимизировать волатильность, заявили источники изданию Bloomberg. Сейчас Facebook работает над стратегией, включая план для депозитарных активов или регулярных валют, которые будут использоваться для защиты стоимости стейблкоина.

От компании уже давно ждут шага в сфере финансовых услуг. Особенно после того, как в 2014 года Facebook наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для управления приложением Messenger. В мае 2018 он стал руководителем инициатив, связанных с блокчейном, которые не обсуждались публично и детально. По словам сотрудников LinkedIn, Facebook наняла новых сотрудников и теперь в её блокчейн-группе насчитывается около 40 человек

«Как и многие другие компании, Facebook изучает, как можно использовать возможности технологии блокчейна. Эта новая небольшая команда изучает множество различных приложений. Больше мы ничего сказать не можем», — заявил представитель компании.

Ранее News.ru посвятил специальный материал главным провалам Facebook за 2018 год.


#FACEBOOK #криптовалюта #WhatsApp
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
технологии 16:16
Киберстрахование набирает популярность в России
технологии 15:06
Число киберпреступлений неуклонно растёт
Эксклюзивное интервью президента страховой компании AIG Романа Тихоненко
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top