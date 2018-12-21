Bloomberg: Facebook работает над криптовалютой для WhatsApp

https://news.ru/storage/news/53f56175d25ea10a841229bbc7651ec9/85533de3-9e17-4e50-9f19-8d0f6ab485e5_850.jpg Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить средства в мессенджере WhatsApp. В первую очередь она будет ориентирована на рынок денежных переводов в Индии.

Компания разрабатывает стейблкоин (тип цифровой валюты, привязанной к доллару США), чтобы минимизировать волатильность, заявили источники изданию Bloomberg. Сейчас Facebook работает над стратегией, включая план для депозитарных активов или регулярных валют, которые будут использоваться для защиты стоимости стейблкоина.

От компании уже давно ждут шага в сфере финансовых услуг. Особенно после того, как в 2014 года Facebook наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для управления приложением Messenger. В мае 2018 он стал руководителем инициатив, связанных с блокчейном, которые не обсуждались публично и детально. По словам сотрудников LinkedIn, Facebook наняла новых сотрудников и теперь в её блокчейн-группе насчитывается около 40 человек

«Как и многие другие компании, Facebook изучает, как можно использовать возможности технологии блокчейна. Эта новая небольшая команда изучает множество различных приложений. Больше мы ничего сказать не можем», — заявил представитель компании.

Ранее News.ru посвятил специальный материал главным провалам Facebook за 2018 год.