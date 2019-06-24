https://static.news.ru/photo/c3475bb8-966e-11e9-879b-fa163e074e61_1024.jpg Билл Гейтс Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Сооснователь Microsoft и второй самый богатый человек планеты Билл Гейтс рассказал об ошибке, которую считает «величайшей в своей жизни». Предприниматель жалеет, что компания упустила возможность стать такой же, как Android.

В мире программного обеспечения, особенно для платформ, рынки действуют по принципу «победитель получает всё». Так что величайшая ошибка — это моё неумелое руководство, которое не дало Microsoft стать тем, чем является Android. А она представляет собой стандартную мобильную платформу для устройств не от Apple, — заявил миллиардер.

По его словам, Microsoft могла победить естественным путём. На рынке есть место ровно для одной мобильной ОС не от Apple, и, по словам Гейтса, это стоит $400 млрд, которые «перешли бы от компании G (Google. — News.ru) к компании M».

В 2005 году Google купила Android за $50 млн.

В середине апреля News.ru писал, что состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд.



