https://static.news.ru/photo/06c27518-a0b9-11e9-8627-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sang Tan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что бывший CEO Apple Стив Джобс мог превратить любую компанию в очень дорогую. Для этого, по словам бизнесмена, он «читал заклинания».

Себя предприниматель назвал младшим волшебником, который видел, что люди зачарованы этой магией, передаёт CNN .

Но поскольку я младший волшебник, на меня заклинания не действуют, — подчеркнул миллиардер.

Кроме того, он назвал Джобса самым талантливым человеком в его жизни. Гейтс подтвердил это примером его компании NeXT, которая в конце 1980-х не продала ни одного компьютера, однако позже была выкуплена Apple.

Ранее News.ru писал, что Гейтс рассказал об ошибке, которую считает «величайшей в своей жизни». Предприниматель жалеет, что компания упустила возможность стать такой же, как Android.