https://static.news.ru/photo/21a6f5d2-a58e-11e9-b1e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотовый оператор «Билайн» опроверг информацию о сбоях в работе своей сети.

Ранее портал Downdetector сообщил, что в западной части РФ у 71% пользователей были зафиксированы проблемы с мобильной связью, 10% столкнулись с отсутствием мобильного Интернета. 17% абонентов пожаловались на возникновение обеих проблем.

В компании отметили, что все их сервисы работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей стране в полном объёме. Однако там отметили, что ограничения в доступе к мобильному Интернету и голосовой связи действительно могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья по причине короткого замыкания в системе кондиционирования.

В остальном сеть «Билайн» в течение всего дня работала в обычном режиме, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Как писал News.ru, «Билайн» и Mail.ru Group объявили о восстановлении партнёрских отношений. Компаниям удалось найти компромисс по спорным вопросам.