https://static.news.ru/photo/ccea50a0-a8a5-11e9-86c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу sim-карт с функцией саморегистрации на всей территории России. Об этом заявил вице-президент компании Юрий Смагаринский.

В самом ближайшем будущем, к августу, мы запустим продажу sim-карт с функцией саморегистрации в сети «Билайн» на всей территории России, — цитирует Смагаринского ТАСС .

После запуска таких карт, клиент сможет оформить договор с оператором через интернет, без посещения офиса либо заключения договора с сотрудником компании.

В апреле «Билайн» запустил пилотные проекты по продаже таких sim-карт в Москве и Петербурге. Человеку достаточно через смартфон передать данные в компанию, произвести регистрацию и заключить договор через интернет.

Как писал News.ru, в конце 2018 года в Московском метрополитене появились автоматы по продаже sim-карт. Пассажирам достаточно приложить паспорт к сканеру терминала, сфотографироваться, посмотрев в камеру, и принять условия абонентского договора.