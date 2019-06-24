https://static.news.ru/photo/85e05184-9665-11e9-9a93-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Билайн» и Mail.ru Group объявили о восстановлении партнёрских отношений. Компаниям удалось найти компромисс по спорным вопросам.

Однако подробностей ни одна из сторон не сообщила. В середине июня клиенты оператора мобильной связи «Билайн» пожаловались на проблемы с подключением к сервисам Mail.ru Group. У компаний обнаружились взаимные противоречия, которые представители технологических гигантов не могут урегулировать.

По словам представителей «Билайна», Mail.ru с 10 июня 2019 года начал пропускать трафик через европейские каналы, из-за чего понизилась скорость работы сайтов «ВКонтакте», «Юла», Delivery Club и других сервисов. Якобы это было сделано без предупреждения и официальных заявлений.



