КАМАЗ отправит беспилотник на карьеры

https://news.ru/storage/news/f11a4474503e07f78ebb00bedca2c53d/ea7db675-5d44-48da-b0fe-296fa3faa03b_850.jpg Ростех

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заявил, что его предприятие ведёт работы по созданию беспилотного самосвала. Его планируют применять на карьерных работах.

«Мы работаем над проектом относительно автономности управления. Это коммерциализация, это 1,5−2 тысячи автомобилей в год с хорошей маржой», — приводит его слова ТАСС.

Первый натурный образец беспилотного самосвала планируется создать в 2019 году.

Ранее News.ru писал о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов провёл тест-драйв нового электробуса и высоко оценил его возможности. Беспилотная машина может развивать скорость до 110 км/ч, пассажиры в ней управляют открыванием дверей и требованием остановки через электронную систему.