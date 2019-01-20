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Google Maps предупредит о камерах-радарах на дорогах

Helmut Fohringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Приложение Google Maps начало отображать установленные на дорогах камеры контроля скорости. На это обратили внимание пользователи. Среди стран, которые затронет обновление, есть и Россия.

Возможность сообщать о камерах и видеть их на карте давно есть в приложении Waze, за который Google пять лет назад пришлось выложить $1 млрд. Теперь такая возможность интегрирована и в стандартные карты. Пока что функция находится в режиме тестирования, сообщает Android Police.

Камеры отмечены оранжевым цветом. При приближении к ним приложение будет выдавать звуковое уведомление. Будет оно информировать и о максимальной разрешённой скорости. Правда, на первом этапе — не во всех странах.

Осенью прошлого года, как сообщал News.ru, были анонсированы несколько новых функций в Google Maps. Пользователи получили возможность одним нажатием узнать всю информацию о пробках, авариях и расписании общественного транспорта.


#ПДД #дороги #google #googlemaps
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