Google Maps предупредит о камерах-радарах на дорогах

https://news.ru/storage/news/bd547055c15b6cd08ddc5b4f61526f31/f0e970c9-e526-44aa-815b-ff5fafe431e0_850.jpg Helmut Fohringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приложение Google Maps начало отображать установленные на дорогах камеры контроля скорости. На это обратили внимание пользователи. Среди стран, которые затронет обновление, есть и Россия.

Возможность сообщать о камерах и видеть их на карте давно есть в приложении Waze, за который Google пять лет назад пришлось выложить $1 млрд. Теперь такая возможность интегрирована и в стандартные карты. Пока что функция находится в режиме тестирования, сообщает Android Police.

Камеры отмечены оранжевым цветом. При приближении к ним приложение будет выдавать звуковое уведомление. Будет оно информировать и о максимальной разрешённой скорости. Правда, на первом этапе — не во всех странах.

Осенью прошлого года, как сообщал News.ru, были анонсированы несколько новых функций в Google Maps. Пользователи получили возможность одним нажатием узнать всю информацию о пробках, авариях и расписании общественного транспорта.