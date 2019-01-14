Battlefield V начнётся в 2019 году с «Удара молнии»

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Компания EA выпустила трейлер второй главы «Удар молнии» для шутера Battlefield V. В рамках первого обновления 2019 года игроки получат доступ к режиму «Отрядный захват».

Он представляет собой динамичную версию «Захвата» с массой новых тактических возможностей. В режиме могут принять участие две команды по восемь игроков, а сетевые баталии развернутся на уменьшенных версиях трёх карт: «Аррас», «Роттердам» и «Хамада». «Отрядный захват» будет доступен только с 17 по 30 января.

Кроме того, разработчики добавят новые модели оружия, которые можно открыть при прохождении еженедельных испытаний. В ближайшем будущем игроков также ждёт возвращение в «Штурм», новая техника и «Большая операция», а также кооперативный режим «Совместные бои» (с февраля).

Ранее cтудия NetherRealm Studios назвала точное время премьеры геймплея Mortal Kombat XI. Разработчики покажут игровой процесс 17 января в 21:30 по московскому времени в рамках специального стрима