https://static.news.ru/photo/8f7aeffc-9ce0-11e9-9c7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Agniphoto/Global Look Press

Группа «АвтоВАЗ» сообщила об остановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Временный простой связан с неправомерным нарушением обязательства по договору и срывом поставок комплектующих со стороны нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

В PR-дирекции автоконцерна подчеркнули, что АвтоВАЗ предпринимал все необходимые шаги для недопущения этой ситуации, а также работает над скорейшим возобновлением работы. Компания оставляет за собой право взыскать с «Автокомпонента» убытки.

Приостановка производства на заводах не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки.

Ранее News.ru писал, что крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.