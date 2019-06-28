https://static.news.ru/photo/ed60c354-997e-11e9-8558-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Разработчики приложения DeepNude, «раздевающего» человека на загруженной фотографии, объявили о закрытии проекта. Причиной послужили опасения авторов, что пользователи начнут злоупотреблять возможностями их продукта.

По словам команды, они рассчитывали всего на несколько продаж в месяц, но DeepNude быстро стал вирусным, и разработчики потеряли контроль над трафиком.

Теперь скачивание программы с других ресурсов или её публикация в Сети будет нарушать правила пользования сайтом приложения. DeepNude больше не будет обновляться, а использование алгоритма уже находится под запретом его создателей.

Мир ещё не готов к DeepNude, — подытожили разработчики.

Ранее News.ru посвятил специальной материл DeepNude, в котором также предполагается, почему пользователи так заинтересованы в фейковом откровенном контенте.