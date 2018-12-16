Автомобилисты будут судиться с Hyundai и Kia

https://news.ru/storage/news/db0d3b5c5a0cc527a9c45446ab5b0e21/db8c670d-4c22-4fc5-97ce-f47d8663e73c_850.jpg e70/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Не менее 360 автовладельцев подали коллективный иск против южнокорейских автоконцернов KIA и Hyundai. Причиной стали неполадки в двигателях.

По словам истцов, в силовой установке отсутствовала смазка, что приводило к повреждению механизма и утечке горючего. В некоторых случаях даже происходило самовозгорание двигателя. Подобные проблемы наблюдались в машинах Hyundai Sonata, KIA Optima и KIA Sportage, которые относятся к 2011−2019 модельным годам.

Ранее News.ru писал о том, что руководство компании Mazda решило отозвать 2810 автомобилей в России, проданных c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. Причиной этого шага стали возможные проблемы с подушками безопасности у моделей RX-8 и CX-9. При этом в ноябре 2018 года Mazda уже отзывала более 60 тыс. автомобилей.