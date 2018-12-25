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Автомобили Aurus могут собирать в ОАЭ

MIT Russia/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

В Минпромторге РФ рассчитывают, что в ОАЭ будут не только продавать российские машины Aurus, но и собирать ряд моделей.

«Новым участником проекта Aurus становится компания Tawazun из Арабских Эмиратов. Мы рассчитываем, что в ОАЭ будут не только продажи этих автомобилей, но и организовано производство по ряду моделей», — рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин из аэропорта Буэнос-Айреса уехал на российском лимузине Aurus. Машина российского проекта «Кортеж» впервые оказалась на другом континенте. Aurus доставили из России на самолёте заблаговременно до приезда президента РФ на саммит G20.


#автомобили #оаэ #денисмантуров
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