Автобусы на газовом топливе появились в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/f9327372d465ddb8dd43a1668701d83e/24524aa6-88c7-4c2a-b6a6-cc5819afe136_850.jpg МТДИ МО

Шестьдесят новых автобусов на газовом топливе закупил коммерческий перевозчик «Домтрансавто». Они будут курсировать на самых востребованных маршрутах Московской области.

«В январе мы получим ещё 25 машин, а вообще в текущем году закупим около 50−60 машин на газовом ходу», — рассказал телеканалу «360» управляющий директор компании Валерий Старшинов.

Это первый коммерческий перевозчик в Подмосковье, который вывел на маршруты автобусы на газе.

Ранее News.ru писал, что отечественные госкомпании должны будут закупить автомобили и другую технику, работающую на газомоторном топливе. Профильные ведомства подготовят соответствующие директивы по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. Круг компаний, которым надлежит перевести свои автопарки на газ, пока точно не определён. В Минэкономразвития пояснили, что поручение будет реализовываться с 2019 по 2024 год в соответствии с программой Минэнерго, а процесс замены компаниями автомобилей должен быть синхронизирован со сроками ввода газовых заправок в регионах России.