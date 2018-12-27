Армия США получит модернизированную систему GPS

https://news.ru/storage/news/404134f10425a08449bb60db17cdb2c3/d4d57ae0-fa29-4261-9a6a-3a17936ba27b_850.jpg The U. S. Army/flickr.com

Модернизация наземного комплекса управления системы GPS позволит обеспечить американскую армию более надёжными спутниковыми данными.

«Задача команды, отвечающей за военный сигнал M-Code, — обеспечить армию более устойчивым, надёжным, помехозащищённым сигналом», — заявил глава директората системы GPS Стивен Уитни.

Он подчеркнул, что руководство GPS активно взаимодействует со стратегическим и космическим командованием США.

Ранее News.ru писал, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США в очередной раз отложен. Как минимум на сутки. На этот раз причиной стал сильный ветер. Специалисты уточняют, что это ветер не в привычном бытовом понимании. Сильные потоки наблюдаются в верхних слоях атмосферы. Они могут негативно повлиять на траекторию ракеты.