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Армия США получит модернизированную систему GPS

The U. S. Army/flickr.com

технологии [ версия для печати ]

Модернизация наземного комплекса управления системы GPS позволит обеспечить американскую армию более надёжными спутниковыми данными.

«Задача команды, отвечающей за военный сигнал M-Code, — обеспечить армию более устойчивым, надёжным, помехозащищённым сигналом», — заявил глава директората системы GPS Стивен Уитни.

Он подчеркнул, что руководство GPS активно взаимодействует со стратегическим и космическим командованием США.

Ранее News.ru писал, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США в очередной раз отложен. Как минимум на сутки. На этот раз причиной стал сильный ветер. Специалисты уточняют, что это ветер не в привычном бытовом понимании. Сильные потоки наблюдаются в верхних слоях атмосферы. Они могут негативно повлиять на траекторию ракеты.


#сша #gps
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