AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году

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Компания Apple может выпустить пятое поколение планшета iPad mini. Релиз устройства намечен на первую половину 2019 года.

Новая недорогая модель iPad mini получит 7,9-дюймовый экран и новый процессор, а массовое производство девайса начнётся в конце декабря. Неизвестно, получит ли планшет серьезные изменения в дизайне, как это наблюдается для iPad Pro, сообщает AppleInsider со ссылкой China Business Times.

Помимо iPad mini компания также готовит обновление для текущего поколения iPad. Новинка, которая, по слухам, выйдет во второй половине 2019 года, получит более тонкие рамки и более крупный дисплей (минимум 10 дюймов). Цена планшета останется невысокой.

Последнее устройство в линейке iPad mini вышло в сентябре 2015 года, но его всё ещё можно купить в официальном магазине Apple. Планшет на 128 Гб (модели Wi‑Fi или Wi‑Fi + Cellular) доступен в трёх цветах по цене от 29 990 руб.

Ранее окружной суд в городе Мюнхене постановил, что корпорация Apple нарушила интеллектуальные права Qualcomm. Технологический гигант вынужден временно прекратить продажи iPhone 7 и 8 в ФРГ.