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Apple выпустит iPad без Face ID

Britta Pedersen/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Американская компания Apple выпустит бюджетные версии iPad, у которых не будет сканера Face ID. Версия планшетов ограничится лишь Touch ID.

Как сообщает Engadget, также ожидается выход iPad mini, в которых производитель сохранит привычный дизайн. Устройства могут быть презентованы уже в первой половине 2019 года.

Как ранее писал News.ru, новый iPhone XS, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года, уступил, по мнению некоторых его пользователей, по качеству съемки предыдущему поколению «яблочного» смартфона: iPhone 8 Plus.


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