Apple выпустит iPad без Face ID

Американская компания Apple выпустит бюджетные версии iPad, у которых не будет сканера Face ID. Версия планшетов ограничится лишь Touch ID.
Как сообщает Engadget, также ожидается выход iPad mini, в которых производитель сохранит привычный дизайн. Устройства могут быть презентованы уже в первой половине 2019 года.
Как ранее писал News.ru, новый iPhone XS, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года, уступил, по мнению некоторых его пользователей, по качеству съемки предыдущему поколению «яблочного» смартфона: iPhone 8 Plus.