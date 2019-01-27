Apple выпустит iPad без Face ID

https://news.ru/storage/news/5f2da83ae2131bcd986df9c456b80c71/9be2afc8-dd9a-4e2f-aecf-0f2be539afb8_850.jpg Britta Pedersen/Global Look Press

Американская компания Apple выпустит бюджетные версии iPad, у которых не будет сканера Face ID. Версия планшетов ограничится лишь Touch ID.

Как сообщает Engadget, также ожидается выход iPad mini, в которых производитель сохранит привычный дизайн. Устройства могут быть презентованы уже в первой половине 2019 года.

Как ранее писал News.ru, новый iPhone XS, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года, уступил, по мнению некоторых его пользователей, по качеству съемки предыдущему поколению «яблочного» смартфона: iPhone 8 Plus.