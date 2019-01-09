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Apple снижает производство новых моделей iPhone

Wang Yishu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Apple Inc. в первом квартале 2019 года снизит на 10% производство трёх новых моделей смартфонов: iPhone XS, XS Max и XR.

«Акции Apple подешевели из-за первого за 16 лет ухудшения прогноза выручки. В декабре Apple во второй раз за два месяца попросила поставщиков снизить выпуск компонентов и самих iPhone», — пишет Nikkei Asian Review.

Ранее News.ru писал, что глава корпорации Apple Тим Кук рассказал в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPone. Основной причиной названа торговая война США с Китаем. В послании инвесторам указывается, что Apple в последнем квартале 2018 года может рассчитывать на доход в $84 млрд. Двумя месяцами ранее компания заявляла о прогнозируемом доходе в $89–93 млрд, сообщает РИА Новости.


#apple #iPhone
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