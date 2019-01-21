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Apple распродаёт остатки iPhone SE

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Американская компания Apple вернула в продажу iPhone SE. Ценник на данную модель снизился на $100. Приобрести устройство можно только в США.

Версия устройства на 32 ГБ обойдется в $249. Модель с 128 ГБ будет стоить $299. Приобрести телефоны можно будет только в двух цветах  — золотом и розовом. Соответствующая информация появилась на сайте магазина производителя. iPhone SE оснащён 4-дюймовым экраном, процессором Apple A9 и датчиком отпечатков TouchID. Другие компоненты гаджета идентичны iPhone 6S. 

Как ранее писал News.ru, Apple планирует выпустить новый iPod Touch спустя почти четыре года после выхода предыдущей модели. Новый iPod Touch будет ориентирован на людей, не нуждающихся в смартфоне, а также на активных посетителей стриминговых платформ и подписчиков платных сервисов. Кроме того, Apple может отказаться от разъёма Lightning в будущей линейке iPhone в пользу порта USB-C.


#сша #apple #iPoneSE
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