https://static.news.ru/photo/538d3708-b4ef-11e9-b597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joshua Sudock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri. Она позволяла подрядчикам прослушивать анонимные запросы пользователей, чтобы определить, правильно ли голосовой помощник слышит вопросы, запускается ли он по ошибке и так далее.

В будущем разработчики планируют выпустить обновление программного обеспечения, которое позволит пользователям отказаться от включения себя в программу проверки.

Мы стремимся обеспечить отличную работу Siri, одновременно защищая конфиденциальность пользователей. В то время как мы проводим тщательный анализ, мы приостанавливаем оценку Siri в глобальном масштабе, — говорится в заявлении Apple.

Apple приняла решение вскоре после публикации материала Guardian, в котором один из подрядчиков рассказал об опыте работы в программе. По его словам, сотрудники получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки с наркотиками и записи пар, занимающихся сексом.

В Купертино подтвердили, что небольшое количество анонимных запросов анализируется с целью улучшения Siri, однако, как отметили специалисты, в текущей политике конфиденциальности компании и её документах по безопасности не упоминается человеческий контроль.

В середине июля News.ru сообщил, что Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant. По словам представителей компании, причиной случившегося стала ошибка в действии одного из подрядчиков. Продакт-менеджер Google Дэвид Монси рассказал, что они сотрудничают с лингвистами, которые анализируют часть голосовых команд от Google Assistant и колонок Google Home. Это делается для улучшения работы сервиса.

