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Apple может вернуться к iPod Touch и выпустить iPhone с USB-C

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Компания Apple планирует выпустить новый iPod Touch спустя почти четыре года после выхода предыдущей модели. Какие именно изменения ждут устройство, остаётся неизвестным.

Вероятно, что корпорация намерена увеличить число iOS-пользователей посредством собственных iCloud, Apple Music, App Store и iTunes Store. Таким образом, новый iPod Touch будет ориентирован на людей, не нуждающихся в смартфоне, а также на активных посетителей стриминговых платформ и подписчиков платных сервисов. 

Кроме того, Apple может отказаться от разъёма Lightning в будущей линейке iPhone в пользу порта USB-C. Японский блог Mac Otakara со ссылкой на источник пишет, что проект еще не достиг контрольной стадии проектирования, поэтому «яблочные» смартфоны-2019 рискуют остаться без нововведения.

Ранее News.ru сообщил, что Apple вновь представит три новые модели iPhone осенью 2019 года. Одной из них станет преемник «бюджетного» iPhone XR. Устройство останется с LCD-дисплеем, но получит дополнительную заднюю камеру, как и второй аппарат грядущей линейки, который производитель оснастит OLED-экраном. Самым интересным «яблочным» смартфоном 2019 года станет «старшая» модель с тройной задней камерой.


#apple #iPhone #ipodtouch
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