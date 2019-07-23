Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, соглашение станет важным шагом для компании в её стремлении взять на себя управление разработкой критических компонентов, питающих «яблочные» устройства.
Потенциально Apple может получить в своё распоряжение сотни инженеров и ключевых патентов от Intel и заняться созданием технологий, которые они в настоящее время лицензируют у Qualcomm.
Как сообщает
Ранее News.ru сообщил, что Apple рассматривает возможность добавить в линейку iPhone 2020 года экраны с переключаемой кадровой частотой 60 Гц/120 Гц.