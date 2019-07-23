Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, соглашение станет важным шагом для компании в её стремлении взять на себя управление разработкой критических компонентов, питающих «яблочные» устройства. 

Потенциально Apple может получить в своё распоряжение сотни инженеров и ключевых патентов от Intel и заняться созданием технологий, которые они в настоящее время лицензируют у Qualcomm.

Как сообщает The Wall Street Journal, если переговоры не сорвутся, то сделка может быть заключена на следующей неделе. Представитель Apple не прокомментировал информацию газеты.

Ранее News.ru сообщил, что Apple рассматривает возможность добавить в линейку iPhone 2020 года экраны с переключаемой кадровой частотой 60 Гц/120 Гц.

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