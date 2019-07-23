https://static.news.ru/photo/c3f6ca3c-ad19-11e9-bb0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, соглашение станет важным шагом для компании в её стремлении взять на себя управление разработкой критических компонентов, питающих «яблочные» устройства.

Потенциально Apple может получить в своё распоряжение сотни инженеров и ключевых патентов от Intel и заняться созданием технологий, которые они в настоящее время лицензируют у Qualcomm.

Как сообщает The Wall Street Journal , если переговоры не сорвутся, то сделка может быть заключена на следующей неделе. Представитель Apple не прокомментировал информацию газеты.

Ранее News.ru сообщил, что Apple рассматривает возможность добавить в линейку iPhone 2020 года экраны с переключаемой кадровой частотой 60 Гц/120 Гц.