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Аналоговое вещание продлили ещё на год

Terry Martin/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение продлить срок отключения аналоговых телевизионных передатчиков до августа 2020 года. Ранее аналоговое вещание в РФ планировали отключить летом 2019 года.

«Продление срока отключения передатчиков связано с рядом факторов: сложности с доставкой и установкой оборудования для цифрового вещания жителям удалённых и труднодоступных населённых пунктов, потенциальное повышение цен на оборудование или его дефицит», — говорится в проекте решения ГКРЧ.

Ранее News.ru писал, что региональные каналы, работающие в аналоговом режиме, смогут транслировать свои передачи после перехода на цифровое вещание. По словам члена Совфеда Алексея Пушкова, это сделано для того, чтобы телеканалы, которые не получат цифрового формата в перспективе, могли доносить свои программы до телезрителя. Политик отметил, что данные каналы также смогут возобновить свою лицензию, если она у них истечёт. 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин отметил, что разделяет опасения региональных компаний, связанные с переходом с аналогового на цифровое телевещание.


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