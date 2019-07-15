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США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с Huawei в течение месяца. Подача заявок на получение лицензии для возобновления торговли может начаться через две-четыре недели.

Среди компаний, готовящихся к налаживанию рабочего процесса с Huawei, помимо прочих оказались два производителя чипов, которые, как отмечает Reuters , попросили остаться анонимными.

Из $70 млрд, которые Huawei потратила на покупку компонентов в 2018 году, около $11 млрд пришлось на американские фирмы, включая Qualcomm, Intel и Micron Technology.

В конце июня в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии президент США Дональд Трамп пообещал позволить китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.

Ранее News.ru сообщил, что несколько сотен работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies (подразделение компании Huawei в Соединённых Штатах) могут лишиться работы из-за массовых сокращений. При этом сам китайский производитель в течение нескольких месяцев ведёт переговоры с несколькими российскими компаниямио покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.



