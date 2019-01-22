Беспроводная зарядка AirPower может выйти в 2019 году

Источник из числа поставщиков Apple подтвердил, что беспроводная зарядка компании всё ещё находится в разработке. Её выход состоится в течение 2019 года.
Компания Lite-On Semiconductor, по словам источника, поставляет «яблочной» корпорации мостовые выпрямители, разработанные для устройства в прошлом году. Сейчас их число остаётся незначительным, но ближе к концу 2019 года ситуация должна кардинально измениться. Как отмечает портал Digitimes, запуск AirPower неизбежен.
Ранее News.ru рассказал о патенте на беспроводную зарядку AirPower, в котором говорится о её расширенных возможностях. Устройство, предназначенное для взаимодействия с несколькими «яблочными» девайсами, сможет распознавать, какие именно гаджеты к нему подключились.
Оно будет присваивать им идентификаторы для отслеживания прогресса каждого из них. Кроме того, аксессуар сможет определять, у какого из заряжаемых устройств самый большой дисплей, чтобы отображать на нём проценты заряда батареи.