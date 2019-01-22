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Беспроводная зарядка AirPower может выйти в 2019 году

Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Источник из числа поставщиков Apple подтвердил, что беспроводная зарядка компании всё ещё находится в разработке. Её выход состоится в течение 2019 года.

Компания Lite-On Semiconductor, по словам источника, поставляет «яблочной» корпорации мостовые выпрямители, разработанные для устройства в прошлом году. Сейчас их число остаётся незначительным, но ближе к концу 2019 года ситуация должна кардинально измениться. Как отмечает портал Digitimes, запуск AirPower неизбежен.

Ранее News.ru рассказал о патенте на беспроводную зарядку AirPower, в котором говорится о её расширенных возможностях. Устройство, предназначенное для взаимодействия с несколькими «яблочными» девайсами, сможет распознавать, какие именно гаджеты к нему подключились.

Оно будет присваивать им идентификаторы для отслеживания прогресса каждого из них. Кроме того, аксессуар сможет определять, у какого из заряжаемых устройств самый большой дисплей, чтобы отображать на нём проценты заряда батареи. 


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