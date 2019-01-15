5G-версия флагмана Samsung будет называться Galaxy S10 X

https://news.ru/storage/news/1e6ba31e09fcf0f2c6bf0409287a6e63/00073198-3475-432a-89f8-32d8a31cd286_850.jpg Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Samsung может представить вместе с линейкой Galaxy S10 5G-версию флагмана. Смартфон должен получить название Galaxy S10 X.

Устройство поступит в продажу в марте, но сначала только в Корее. Международной запуск Galaxy S10 X состоится позднее. Как сообщает источник, цена первого 5G-смартфона компании будет в два раза выше, чем стоимость «младшей» модели Galaxy S10 E: от 1,6 млн вон ($1424) до 1,8 млн вон ($1602).

Также, по слухам, аппарат получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей, шесть камер (четыре задние и две фронтальные), батарею ёмкостью 5000 мАч, 10 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флеш-памяти.

Ранее News.ru рассказал, что Samsung готовится показать складной смартфон вместе с линейкой флагманов Galaxy S10. На это намекает рекламный плакат, размещённый на площади Согласия в Париже. Презентация устройств пройдёт 20 февраля.