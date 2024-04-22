Звезда российского Youtube назвал главные минусы Rutube и VK Блогер Николай Соболев: у Rutube и VK пока нет преимуществ над Youtube

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Отечественные видеохостинги YouTube и VK не обладают преимуществами над популярной американской площадкой YouTube, поделился мнением с NEWS.ru известный видеоблогер Николай Соболев. Он объяснил, что алгоритмы на российских ресурсах работают хуже, а инструментов массового маркетинга недостаточно для раскрутки.

В коллективном восприятии ничего не изменилось. Преимуществ над YouTube не появилось, алгоритмы не работают так, как у зарубежной платформы. У Rutube и VK есть хороший и массовый маркетинг, но этого недостаточно, чтобы миллионы людей переходили к вам на платформы и предпочли бы отечественные платформы взамен YouTube, — сказал блогер.

Соболев признался, что у него нет желания переходить на Rutube. Он отметил, что команда, которая занимается развитием VK, но пока она не воспринимается как платформа для продвижения роликов.

Пока в нашем сознании не возникло такого восприятия. Очевидно, что систему выдачи контента, систему алгоритмов нужно будет прорабатывать и менять, на это нужны месяцы, а, возможно, и годы, — заключил контентмейкер.

В феврале Минюст России включил Николая Соболева в список иноагентов. Видеоблогер рассказывал NEWS.ru, что планирует остаться в России, несмотря на новый статус, но спустя месяц его исключили из этого списка.