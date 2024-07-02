YouTube удалил каналы зарубежных блогеров с позитивным контентом о России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

YouTube удалил без возможности восстановления канал Sasha Meets Russia, сообщила его владелец Саша Йост. По ее словам, которые приводят «Известия», никаких объяснений от видеохостинга не последовало. При этом контент канала носил не политический, а исключительно развлекательный и познавательный характер. То же самое произошло и с каналом Fiorella In Moscow.

Никаких предупреждений от YouTube не поступало, в один день я получила письмо на почту, что «ваш аккаунт удален за нарушение правил сообщества», при этом они не упомянули, каких именно, — приводит слова блогера издание.

Канал Fiorella In Moscow только начал набирать популярность, рассказала его владелец политический аналитик и журналист Фиорелла Изабель. Блокировка, по ее словам, случилась сразу после вышедшего интервью с экс-разведчиком США Скоттом Риттером, которое набрало более 20 тысяч просмотров. В блоге она активно критиковала действия Израиля в Газе, а также поставила под сомнение западные нарративы.

Они только что приняли решение по моей апелляции и окончательно запретили меня, — рассказала Изабель.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку YouTube-канала российского режиссера Никиты Михалкова примером цензуры и нетерпимости «неолиберального» Запада. По ее словам, свобода слова является пустым звуком для Вашингтона.