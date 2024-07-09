Xiaomi будет собирать один смартфон в секунду на своей «темной фабрике» Компания Xiaomi запустила круглосуточную «темную фабрику» без людей

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Китайский производитель электроники Xiaomi запустил новую «темную фабрику», которая будет производить смартфоны без участия человека, сообщил гендиректор корпорации Лэй Цзюнь. Как сообщили на странице Xiaomi в Weibo, планируется, что фабрика будет собирать одно устройство в секунду.

Завод построен в пекинском районе Чанпин, машины на нем занимаются производством смартфонов круглые сутки без участия человека. Цзюнь отметил, что машины внутри фабрики могут взаимодействовать друг с другом. Уборкой также будет заниматься техника.

Глава Xiaomi утверждает, что запуск этого завода стал небольшой частью пути компании к будущему, которое начинается только сейчас. Объем инвестиций в разработку нового производства достиг $330 млн. Площадь завода составляет порядка 81 тысячи квадратных метров.

Фабрика получила сертификацию в качестве «национального эталонного предприятия интеллектуального производства». Планируется, что за год будет произведено до 10 млн флагманских устройств. В частности, там собирают складные Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.

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