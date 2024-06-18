Владельцам айфонов рассказали о новой полезной функции РБК: Apple добавила функцию удаления лишних людей из кадра с помощью ИИ

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Компания Apple добавила ряд инструментов для редактирования фотографий, один из которых убирает из кадра лишние предметы и людей с помощью искусственного интеллекта, информирует РБК Life. В презентации новой операционной системы iOS 18 также сообщалось о возможности создавать уникальные изображения.

Функция Apple по редактированию фотографий и лишних предметов в кадре уже есть у Samsung Galaxy S24 и Google Pixel 8. Однако компания все же смогла удивить пользователей нововведениями. В iOS 18 появился собственный инструмент под названием Image Playground. Владельцы айфонов смогут создавать картинки, экспериментируя на тему одежды, аксессуаров, интересных мест и многого другого.

Всего Apple создала три основных стиля: анимация, иллюстрация и эскиз. В свою очередь ИИ-генератор уникальных эмодзи позволить сделать необычные картинки на основе текста, написанного самим пользователем.

Ранее Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence. Работать он будет на iPhone, iPad и Mac. С помощью нейросети пользователи смогут сокращать, исправлять, проверять и стилистически оформлять тексты благодаря инструментам Writing Tools. Система позволит переводить в текст телефонные звонки.