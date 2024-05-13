«Вгрызаются в пользователей»: IT-эксперт о смягчениях Microsoft для россиян IT-эксперт Муртазин: российский рынок для Microsoft является ключевым в Европе

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Корпорация Microsoft решила смягчить условия для российских пользователей, так как этот рынок для компании является ключевым в Европе, заявил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, прибыль в России могла достигать десятков миллиардов рублей. Как уточнил эксперт, в связи с этим компания «вгрызается в своих пользователей».

Сейчас Microsoft пытаются выжать все, что могут из этой ситуации. Они продают в Сети якобы взломанные лицензионные ключи. Все это делается, чтобы не потерять лояльную аудиторию и не дать ей перейти на альтернативные продукты. Они вгрызаются в своих пользователей, — пояснил Муртазин.

По словам эксперта, потеря российского рынка болезненна для Microsoft. В связи с этим представители компании делают все возможное, чтобы поддерживать свою продукцию на территории государства, отметил Муртазин. Кроме того, эксперт напомнил, что, пока корпорация официально присутствовала в России, она создавала схемы для успешного обхода санкций.

Пока компания официально была представлена в России, успешно создавала схемы для обхода санкций еще с 2014 года. В Крыму проходили тендеры на закупку офисных пакетов, операционных систем для компьютеров. <...> Это показывает, что для них деньги стоят на первом месте. Они могут, но не хотят соблюдать режим санкций, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления Office и Windows для пользователей из России. Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что корпорация пытается остаться на рынке РФ, который очень для нее важен. Кроме того, Microsoft не заблокировала доступ к ПО российским IT-компаниям, несмотря на обещания сделать это после 20 марта.