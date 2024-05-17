В Telegram добавят новую функцию Дуров: пользователи Telegram смогут искать сообщения по хештегам

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своем канале анонсировал запуск функции поиска по хештегам. Нововведение позволит искать сообщения по всем публичным каналам, где эти хештеги указываются. Пока поиск с применением хештегов ограничивается одним каналом.

Позже в этом месяце при нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где они упоминаются, — сказал Дуров.

Предыдущее крупное обновление мессенджера произошло в марте этого года. Тогда бизнесмен сообщил, что создал на платформе возможность создавать бизнес-аккаунты и добавлять чат-боты, работающие с помощью искусственного интеллекта.

Ранее предприниматель выразил уверенность, что аудитория мессенджера за год должна превысить миллиард человек. На данный момент приложение скачали 900 миллионов раз, а на привлечение пользователей не было потрачено ни одного доллара, обратил внимание бизнесмен.

При этом гиганты Apple и Google оказывают наибольшее давление на Telegram. Дуров пояснил, что обе эти компании способны цензурировать все с помощью смартфонов. Они также дали понять, что Telegram будет исключен из магазинов приложений, если не станет придерживаться определенных ими правил, указал предприниматель.