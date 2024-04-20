В СПЧ предупредили о рисках при внедрении искусственного интеллекта Эксперт Ашманов: искусственный интеллект порождает в мире новый вид власти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внедрение искусственного интеллекта несет определенные риски, порождая в мире новый вид власти — цифровую, поделился мнением с ТАСС президент компании «Крибрум», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов. По его мнению, миру необходима цифровизация, но она требует ограничений.

Надо понимать, что внедрение ИИ дает тем, кто его внедряет, сильную цифровую власть. Это новый вид власти, который почувствовали на разных уровнях, — пояснил он.

По словам Ашманова, вследствие использования ИИ в мире возникает цифровой класс, который не имеет точек соприкосновения с «традиционным чиновничеством». Эксперт объяснил, что чиновник в техническом плане ничего не решает, за него этим занимаются специалисты в области технологий. Он отметил, что именно по этой причине новые проекты не содержат предупреждений о рисках, но продвигают их инновационность.

И дальше начинается процент внедрения искусственного интеллекта, процент цифровизации регионов и прочие механизмы принуждения, которые и составляют цифровую власть. Именно поэтому мы и не слышим ничего о рисках программ цифровизации, — считает он.

При этом, по мнению эксперта, ограниченная цифровизация нужна и полезна. По мнению эксперта, она будет работать во благо с учетом социальных рисков.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что искусственный интеллект обязательно надо внедрять в процессы правосудия. Он уверен, что таким образом появится возможность исключить давление на суд. При этом он допустил, что подобная система может подвергнуться попытке взлома. Следить за этим, по словам адвоката, должны будут контролирующие органы.