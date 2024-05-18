В России разработали первый в мире гель для восстановления костей Специалисты ВолгГМУ создали первый в мире гель для регенерации костей

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Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) разработали первый в мире биоассемилирумый гель, позволяющий восстанавливать костную ткань с идентичностью в 100%, сообщил ТАСС доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза Дмитрий Компанцев. По его словам, препарат способен лечить крупные пулевые и осколочные повреждения костей.

Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами, — заявил Компанцев.

Он подчеркнул, что аналогов геля в мире не существует. Разработанный учеными материал пригоден для использования при операциях на костных тканях челюстно-лицевой области, а также для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии. Методика была апробирована на животных, у них полностью восстановились костные дефекты.

Ранее микрохирурги Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России научились воссоздавать язык при помощи кожи с бедра. Ученые уже запатентовали новую методику.