В России предложили ограничить работу иностранных ботов Роскомнадзор рекомендовал заблокировать иностранных ботов в Рунете

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Роскомнадзор рекомендовал интернет-провайдерам ограничить сбор информации иностранным ботам с российских ресурсов, пишет «Коммерсант». Речь в том числе о таких инструментах, как Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Это, по предположению ведомства, исключит сбор ими данных о критических уязвимостях российских ресурсов.

По данным издания, провайдеры в ближайшее время должны провести анализ рисков и в случае обнаружения применить правила блокировки. Рекомендации со временем могут стать обязательными. Это, по мнению экспертов, приведет к росту конкуренции за трафик.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Минюст РФ для запрета TikTok в России. Парламентарий заявил, что причина заключается в позиции компании по вопросу проведения Россией специальной военной операции. По его словам, TikTok — это целый алгоритм, который предназначен для подавления и дрессировки детей «на свои смыслы».

До этого в Роскомнадзоре сообщили, что американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований ведомства. Telegram не удалил более 120 тысяч, Wikimedia — 187. В РКН напомнили, что его требования по закону должны выполняться в течение 24 часов с момента получения, а в случае призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или публикации недостоверной общественно значимой информации — незамедлительно.